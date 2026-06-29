Mahlsdorf reagiert: „Hat unsere Erwartungen nicht erfüllt"

– Foto: Frank Arlinghaus

Nach nur einer Saison endet die Zusammenarbeit zwischen Eintracht Mahlsdorf und Sportlichem Leiter Lothar Hamann. Nachdem der 74-Jährige gegenüber FuPa Berlin seinen Abschied als eigene Entscheidung dargestellt hatte, schildert der Oberligist den Ablauf nun deutlich anders

Nachdem Lothar Hamann am Montag gegenüber FuPa Berlin erklärt hatte, seine Tätigkeit als Sportlicher Leiter zum 30. Juni 2026 aus eigenen Stücken zu beenden, hat sich Eintracht Mahlsdorf nun erstmals offiziell zu den Hintergründen geäußert.

„Lothar hat unsere Erwartungen nicht erfüllt“, sagt Loest. Gleichzeitig stellt er klar, dass sich diese Aussage ausdrücklich nicht auf die sportliche Bilanz der Saison 2025/26 beziehe.

Ehrenvorsitzender Thomas Loest erklärt gegenüber FuPa Berlin, Hamann sei bereits vor rund drei Wochen von der Vereinsführung darüber informiert worden, dass er den Posten des Sportlichen Leiters in der kommenden Saison nicht mehr bekleiden werde.

Der Verein habe dem 74-Jährigen stattdessen angeboten, künftig als Scout für Eintracht Mahlsdorf tätig zu sein. Dieses Angebot habe Hamann jedoch abgelehnt, womit die Zusammenarbeit nun endet.

Nach Angaben des Ehrenvorsitzenden bezieht sich die Entscheidung ausschließlich auf die Planungen für die Saison 2026/27 und die Kaderzusammenstellung.

Skade bleibt sportlich verantwortlich

An der sportlichen Verantwortung ändert sich durch das Ausscheiden Hamanns nichts. Oliver Skade war bereits vor dessen Verpflichtung Sportlicher Leiter und wechselte anschließend in die Funktion des Sportvorstands. Die Verantwortung für den sportlichen Bereich lag jedoch weiterhin bei ihm. Entsprechend begleitete Skade auch die Kaderplanung für die Saison 2026/27.

Für Hamann endet damit nach nur einer Saison das Kapitel Eintracht Mahlsdorf. Der 74-Jährige blickt auf eine jahrzehntelange Laufbahn als Trainer, Chefscout, Sportlicher Leiter und Berater zurück. Zu seinen Stationen zählen unter anderem Union Berlin, Hansa Rostock, der Chemnitzer FC, der Torgelower SV Greif, die VSG Altglienicke sowie die TSG Neustrelitz.

BSV Eintracht Mahlsdorf

Lothar Hamann

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Lothar Hamann

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