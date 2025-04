Mahlsdorf jubelt, SV Lichtenberg 47 verliert, Rathenow mit Kantersieg

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der 23. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord hat die Tabellenspitze neu sortiert. Während der SV Lichtenberg 47 daheim unterliegt, feiert Eintracht Mahlsdorf einen Last-Minute-Sieg gegen Sparta Lichtenberg und rückt näher heran. Der TuS Makkabi setzt sich im Berliner Stadtduell gegen TeBe durch.

Im Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld unterlag die SG Dynamo Schwerin der TSG Neustrelitz mit 1:2. Die Gastgeber mussten ab der 43. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Hannes Tarnow die Rote Karte gesehen hatte. Dennoch gelang Bohdan Kostik in der 80. Minute der Ausgleich, nachdem Gabriel Ziegler die Gäste in der 68. Minute in Führung gebracht hatte. Die Entscheidung fiel fünf Minuten vor Schluss durch Tom Kliefoth, der den Auswärtssieg für Neustrelitz sicherte. Für Schwerin war es die 13. Saisonniederlage. ---

Im zweiten Freitagsspiel setzte sich der SV Tasmania Berlin mit 1:0 gegen den SC Staaken durch. Nathaniel Amamoo erzielte in der 49. Minute den einzigen Treffer des Abends. Die Gastgeber mussten nach einer Gelb-Roten Karte gegen Batikan Yilmaz (40. Minute) mehr als eine Halbzeit in Unterzahl agieren, verteidigten die knappe Führung aber mit Erfolg. Im Hinspiel hatte sich Tasmania mit 3:1 in Staaken durchgesetzt. ---

Der BFC Preussen hat im Heimspiel gegen den Berliner AK einen 3:0-Sieg eingefahren. Nach torloser erster Hälfte eröffnete Lenny Stein in der 51. Minute den Torreigen. Nur sieben Minuten später erhöhte Patrick Breitkreuz auf 2:0, ehe der Offensivmann mit seinem zweiten Treffer in der 68. Minute den Endstand besorgte. Für die Gäste aus Moabit war es die achte Saisonniederlage. Preussen rehabilitierte sich damit für das 1:1 bei Anker Wismar am vergangenen Spieltag und hatte bereits das Hinspiel mit 2:0 für sich entschieden. ---

Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde und der FC Anker Wismar trennten sich mit 0:0. Für die Aufsteiger aus Brandenburg ist es ein Punktgewinn im Abstiegskampf. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern hingegen kamen nach dem 1:1 gegen den BFC Preussen erneut nicht über ein Remis hinaus, obwohl sie das Hinspiel noch deutlich mit 4:1 gewonnen hatten. ---

Im Berliner Duell behielt TuS Makkabi gegen Tennis Borussia klar die Oberhand. Nach der frühen Führung durch Fabian Klawa in der 7. Minute schlug Makkabi noch vor der Pause durch Will Anderson Siakam (41.) zurück. In der zweiten Hälfte sorgten Doron Bruck (67.) und ein später Doppelpack von Serkan Tokgöz (90.+3, 90.+5) für klare Verhältnisse. ---

Optik Rathenow feierte gegen das punktlose Schlusslicht Rostocker FC ein Schützenfest. Shpetim Xhaka eröffnete früh (4.), danach trafen Kalilou Andy Camara (14., 41., 56.) und Jamal Rogero (23., 30., 72.) jeweils dreifach. Mohamed-Ali El-Ahmar setzte in der Nachspielzeit per Elfmeter den Schlusspunkt (90.+2). Trotz der Gelb-Roten Karte gegen Camara (83.) war der Sieg zu keinem Zeitpunkt gefährdet. ---

Im spannenden Verfolgerduell setzte sich Mahlsdorf knapp mit 3:2 gegen Sparta Lichtenberg durch. Dominic Schmüser brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Julian Mätzke (65.) drehte Peter Köster (72.) die Partie. Daniel Hänsch glich erneut aus (83.), ehe Tami Benkert eine Minute später das Siegtor für die Gastgeber erzielte (84.). In der 86. Minute sah Mahlsdorfs Anton Kanther noch Gelb-Rot. Die Eintracht bleibt damit auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. ---