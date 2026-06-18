Mahlsdorf holt 47er und verliert Talent an den BFC Dynamo

– Foto: Artur Kraus

Der BSV Eintracht Mahlsdorf ist weiter auf dem Transfermarkt aktiv. Nach den Verpflichtungen von Luis Millgramm (Lichtenberg 47), Etienne Nikol (Sparta Lichtenberg) und Moritz Tomczak (Altglienicke II) wurde nun der nächste Neuzugang präsentiert. Mit Cederic Becker wechselt ein weiterer Spieler vom Vizemeister Lichtenberg 47 an den Rosenhag. Der 20-Jährige, der unter anderem bei Energie Cottbus ausgebildet wurde, war die letzten beiden Jahre Stammspieler in Lichtenberg, hat dort 53 Oberliga-Spiele bestritten. In Mahlsdorf ist der zweikampfstarke Rechtsfuß im zentralen Mittelfeld eingeplant.

Parallel dazu widmet sich ein junges Talent dem nächsten Schritt. Willi Noack verlässt die Eintracht nach nur einem Jahr wieder und wagt den Sprung in die Regionalliga Nordost. Der BFC Dynamo stellte den 21-Jährigen am Donnerstagnachmittag als zweiten Sommer-Neuzugang vor. Noack durchlief das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Union Berlin, wechselte von dort zunächst nach Lichtenberg, wo er zwei Jahre lang für 47 spielte. Vor einem Jahr folgte der Wechsel nach Mahlsdorf.