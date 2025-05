Mahlsdorf gegen Dynamo: Wer gewinnt den Berliner Landespokal?

Am Samstag steht das große Finale im Berliner Landespokal an. Es geht neben dem Titel auch um die Teilnahme am DFB-Pokal.

Die Regionalliga-Saison des BFC Dynamo verlief enttäuschend. Anstatt oben mitzuspielen versanken die Hohenschönhausener im Tabellenmittelfeld, wurden schließlich Achter. Der Rückstand auf Meister Lok Leipzig betrug 27 Punkte. Dennoch bietet sich den Weinrot-Weißen am Samstag die Gelegenheit, die Saison versöhnlich zu Ende zu bringen. Denn: Es geht am Samstag nicht nur um den Titel im Berliner Landespokal, sondern auch um die Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison, die neben einem Heimspiel gegen einen attraktiven Gegner aus dem Profifußball auch Mehreinnahmen bedeuten würde.

Kampflos wird es dem BFC allerdings nicht gelingen, denn auch der BSV Eintracht Mahlsdorf träumt vom großen Wurf. Trainer Karsten Heine weiß, dass sein Team als Außenseiter ins Spiel geht, sieht aber genau darin auch eine Chance. Auf die Frage, was dafür spricht, dass er am Samstag als Trainer zum vierten Mal den Berliner Landespokal gewinnt, sagt er: „Eigentlich dass nichts dafür spricht, so würde ich es mal sagen."