Mahessa tippt Spieltag 24: "...und macht die Aufstiegsfeier perfekt"

Der 24-Jährige Kelana Mahessa durchlief unter anderem den Nachwuchs des 1. FC Köln (U15 und U17), von Viktoria Köln (U17) und des Bonner SC (U19). Seine ersten Schritte im Seniorenbereich startete der Mittelfeldspieler mit indonesischen Wurzeln bei der SpVg Frechen und kam dort von 2021 bis 2024 auf 75 Einsätze in der Mittelrheinliga (zehn Tore) und wechselte zur aktuelle Saison zurück zu seinem Jugend-Klub Bonner SC. Dort kam er in der laufenden Spielzeit 15 mal zum Einsatz und dürfte sich bald über den Aufstieg in die Regionalliga freuen. Für uns tippt Mahessa den 24. Spieltag der Mittelrheinliga.