Mahdi Biso schreibt Flutlicht-Geschichte

Was für ein Abend im Friedrich-Ebert-Stadion: Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat seine Flutlicht-Premiere in der Oberliga Niedersachsen erfolgreich gestaltet. Beim 2:1 gegen den MTV Wolfenbüttel avancierte Mahdi Kahled Biso mit seinem Doppelpack nicht nur zum Matchwinner, sondern schrieb zugleich Vereinsgeschichte – als erster Torschütze des VfV 06 bei einem Ligaspiel unter Flutlicht.

Vor 550 Zuschauern tat sich die Domstadtelf lange schwer gegen den mutig auftretenden Aufsteiger aus der Lessingstadt. Schon in der Anfangsphase entwickelte sich eine zähe Partie, die Schiedsrichterin Celina Sophie Böhm früh in den Mittelpunkt rückte: Nach einem Foul im Strafraum entschied sie auf Elfmeter für Hildesheim, doch Louis Malina scheiterte an MTV-Keeper Ömer Güzöl. Nur wenige Minuten später jubelte der VfV 06 dennoch – allerdings vergeblich: Mahdi Biso traf, doch der Treffer wurde wegen eines Handspiels aberkannt.

Statt der Führung kam der Rückschlag: Nach einem Konter traf Hadi Abou Raya für den MTV in der 16. Minute zum 0:1. Die Kitar-Elf fand bis zur Pause kaum Mittel gegen die kompakt und diszipliniert verteidigenden Gäste.

Nach dem Seitenwechsel kam der VfV 06 mit mehr Wucht und Tempo aus der Kabine – und Mahdi Biso übernahm das Kommando. In der 60. Minute köpfte er nach starker Flanke von Mick Gudra den Ausgleich, fünf Minuten später vollendete er mit einem satten Schuss aus 14 Metern zur verdienten Führung. „Mahdi hat das Spiel fast im Alleingang gedreht“, lobte ein erleichterter Ridha Kitar nach dem Schlusspfiff.

Die Schlussphase wurde noch einmal turbulent: Wolfenbüttel drückte auf den Ausgleich, doch Keeper Lennart Schulze Kökelsum parierte stark gegen Marvin Rupp, und auch in sechs Minuten Nachspielzeit hielt die Hildesheimer Defensive stand.

Mit dem hart erkämpften Sieg kletterte der VfV 06 zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der Oberliga Niedersachsen. 24 Punkte aus elf Spielen, ein Punkteschnitt von 2,2 – die Bilanz kann sich sehen lassen. Am kommenden Wochenende steht das nächste Auswärtsspiel an: In Wolfsburg bei USI Lupo Martini soll der positive Trend fortgesetzt werden.

Ein Abend, der sportlich und atmosphärisch in Erinnerung bleibt – und dank Mahdi Biso auch einen Platz in der Vereinschronik gefunden hat.

VfV Borussia 06 Hildesheim – MTV Wolfenbüttel 2:1

VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Yannik Schulze, Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann, Karsan Doski (94. Leon Arizanov), Jo-Willem Tewes, Mick Gudra (89. Maximilian Kohl), Robin Wedemeier (52. Tim Friedrich), Thomas Kellogg Case (77. Yusuf-Islam Akdas), Mahdi Kahled Biso, Louis Malina (83. Fred Mc Mensah Quarshie) - Trainer: Ridha Kitar

MTV Wolfenbüttel: Ömer Güzel, Johannes Patz, Blerian Halimi, Fabian Henke (61. Maximilian Moslener), Felix Lange, Nils Göwecke (67. Yannick Könnecker), Hadi Abou-Raya (72. Marvin Oktay), Hannes Joppich (54. Andre Linek), Niklas Richter, Akram-Dine Mohamadou, Ben Böder - Trainer: Deniz Dogan

Schiedsrichter: Celina-Sophie Böhm - Zuschauer: 548

Tore: 0:1 Hadi Abou-Raya (17.), 1:1 Mahdi Kahled Biso (57.), 2:1 Mahdi Kahled Biso (61.)