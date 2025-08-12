Magisches Löwen-Dreieck Volland, Niederlechner und Haugen lässt die Drittligakonkurrenz zittern

Drei gewinnt: Kevin Volland, Sigurd Haugen und Florian Niederlechner (r.). – Foto: IMAGO/Oryk HAIST

Das neue Offensiv-Trio von 1860 München hat im ersten Heimspiel geliefert. Die Konkurrenz kann nicht darauf hoffen, dass die Neuzugänge nachlassen.

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 VfL Osnabrück VfL Osnabrück 3 1 München – Als Sigurd Haugen am Samstag nach dem 3:1 gegen Osnabrück seine Interviewpflichten erledigt hatte und in Richtung Kabine schlenderte, rief ihm ein Fan zu: „Sauber, Sigi, weiter so!“ Freudestrahlend winkte der Norweger dem Anhänger zu. Der Norweger ist mit seinem Treffer zum 3:0 endgültig in Giesing angekommen, herrlicher bayerischer Spitzname inklusive.

Zusammen mit seinen Sturmkollegen Kevin Volland und Florian Niederlechner verbreitet der 28-Jährige jetzt schon Angst und Schrecken bei den gegnerischen Abwehrreihen. Das Trio erzielte bis dato alle vier Löwen-Treffer der noch jungen Saison: Zweimal Niederlechner, je einmal Haugen und Volland. Bis zu dieser 52. Minute hatte der Neuzugang von Hansa Rostock noch etwas Pech im Abschluss, dann aber knipste er nach Vorlage Niederlechners. „Ein supergeiler Tag. Endlich mein erstes Tor für die Löwen“, erklärte Haugen sichtlich erleichtert nach dem Abpfiff. Schon früh in der Saison ist zu erkennen, dass sich das Angriffstrio der Sechzger hervorragend ergänzt, gerne nach demselben Schema agiert: Wandspieler Niederlechner lässt auf Ballverteiler Volland klatschen und der sucht den in die Tiefe gestarteten Norweger. Eine absolute Waffe im Umschaltspiel. Kein Wunder, dass Haugen bereits jetzt ins Schwärmen gerät: „Die beiden sind großartige Spieler. Es ist eine Ehre, mit ihnen zusammenzuspielen.“

Spektakel auf Giesings Höhen: Sigurd „Sigi“ Haugen bei einem Seitfallzieher, der knapp über das Tor ging. – Foto: IMAGO/Oryk HAIST