Magisches Dreieck beim VfR Garching vereint – Mitko fehlt gegen SpVgg

Es geht eng zu in der Bezirksliga Nord der Fußballer – die vom VfR Garching empfangen an diesem Freitagabend die SpVgg Altenerding.

Garching – Gefühlt gibt es in der Bezirksliga Nord kein oben und kein unten. Der Tabellenerste Dachau und Langengeisling auf Rang zwölf (erster Relegationsplatz) liegen gerade einmal sieben Zähler auseinander. Mittendrin in dem Pulk befindet sich der VfR Garching, der mit zwölf Punkten nach sieben Spielen die SpVgg Altenerding empfängt auf dem Gelände an der Schleißheimer Straße (Freitag, 20 Uhr).

Nach vier Siegen in Serie kassierten die Garchinger zuletzt eine 1:2-Niederlage in Freising und die zeigte der jungen Mannschaft relativ deutlich auf, wo man zulegen muss. Trainer Mike Niebauer betont, dass es Lösungen braucht in bestimmten Spielsituationen. So haben die Garchinger noch an den Plänen B und C zu arbeiten, beispielsweise bei einem Rückstand.

Gegen Altenerding müssen die Garchinger auf Staas Mitko verzichten, der zuletzt in der Defensive Stabilität brachte. Grundsätzlich entspannt sich jedoch mit dem Ende der Sommerferien auch die personelle Situation. So ist nun auch wieder der super starke Leon Fellner dabei, der vor seinem Urlaub nahezu alle Tore in Co-Produktion mit Spielertrainer Mike Niebauer gemacht hat. Nun ist auch Dennis Niebauer dabei und das magische Dreieck kann beginnen.