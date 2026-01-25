»Magic«, »Conny« - und Rudertings bayerisches Meisterstück

Cornelia Eibl jubelt - ein gewohntes ungewohntes Bild. – Foto: Simon Schwaiberger

Eigentlich ist ihr Auftreten keine besondere Erwähnung wert. Julia "Magic" Hufsky ist einfach wieder einmal ihrem Spitznamen gerecht geworden - und hat magische Dinge getan. Was beim FC Ruderting durchaus Normalität ist, ist für Außenstehende etwas besonderes. Und genau deshalb muss sehr wohl ein Scheinwerfer auf die 32-Jährige gerichtet werden. Eigentlich längst in Fußball-Rente wurde die technisch versierte Mittelfeldspielerin für die Hallensaison kurzerhand reaktiviert. Und sie wurde als doppelte Torschützin zur Heldin im Finale der Bayerischen Hallenmeisterschaft der Frauen.

Julia Hufsky ist nicht die einzige im insgesamt starken Rudertinger Kollektiv, das sich am Sonntagnachmittag in Erlangen den Titel holte, die auf sich aufmerksam machte. So wurde Cornelia "Conny" Eibl, die überwiegend in der Landesliga-Reserve zum Einsatz kommt, beste Torschützin des Turniers. Hufsky und Eibl - sie stehen irgendwie sinnbildlich für die diesjährige Hallenrunde des amtierenden Bayernliga-Spitzenreiters. Unter dem Dach ist der FC Ruderting in diesem Winter von Beginn an mit einer gemischten Mannschaft aus Erster und Zweiter angetreten. "Genau deshalb hatten wir bei der Niederbayerischen etwas Anlaufschwierigkeiten. Die Mädls mussten sich erst finden", erklärt FCR-Managerin Johanna Maier dazu. Lies "Ruadading" auf Bezirksebene die ansonsten gewohnte Souveränität noch vermissen, traten Schwaiberger & Co. in Erlangen wieder auf wie gewohnt. "Ein absolut verdienter Turniersieg", resümiert Maier und verweist darauf, dass man im gesamten Turnierverlauf nur einen Gegentreffer hinnehmen musste.