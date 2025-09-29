Magerkost trotz Feldvorteilen: 1. FC Wülfrath bleibt im Angriff blass

Die zwei spektakulären Szenen täuschen indes nicht darüber hinweg, dass beide Teams eher magere Fußballkost zeigten. Nur, vielleicht nimmt die Begegnung einen anderen Verlauf, wenn die Wülfrather ihre Tormöglichkeiten in der Anfangsphase beider Halbzeiten verwerten. Gleich zu Beginn verpassten Gian-Luca Bühring (4.) und Florian Schikowski (6.) die mögliche Führung. Ebenso der an Torhüter Ilyas El Edghiri scheiternde Daniel Ivezic (17.). Auch sechs Minuten nach Wiederanpfiff lag die Führung für die Kalkstädter in der Luft, doch der kurz zuvor ins Spiel gekommene „Saki“ Xiros fand im aufmerksamen El Edghiri seinen Meister.

"Enttäuschende Vorstellung"

Grundsätzlich konnte Wülfrath aber nicht an die eine Woche zuvor noch starke Leistung, trotz der 0:1-Niederlage, bei Oberligaabsteiger Union Nettetal anknüpfen. Amern setzte von Beginn an auf Defensive, agierte taktisch diszipliniert, machte schon im Mittelfeld die Räume eng. Die Gastgeber hatten zwar über weite Strecken Feldvorteile, andererseits keine wirklich guten Ideen, um den gegnerischen Abwehrriegel zu knacken. Es mangelte an Passgenauigkeit und dem nötigen Tempo im Offensivspiel. Dazu fanden die langen Zuspiele aus der eigenen Hälfte ins letzte „Drittel“ nur selten einen Abnehmer. „Wir dürfen uns trotz der optischen Vorteile nicht zu sicher fühlen, müssen bei den Kontern aufpassen“, lautete die Momentaufnahme von Michael Massenberg, dem FCW-Vorsitzenden, kurz vor der Halbzeit. Derweil trauten sich die Gäste offensiv etwas mehr zu, ohne aber die Abwehr um Kapitän Maik Bleckmann ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.

Nach der vergebenen Okkert-Gelegenheit verlor die Partie mehr und mehr an fußballerischem Niveau. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld prägten das Geschehen, genauso wie Abspielfehler selbst auf engem Raum. Dazu lief Wülfrath die Zeit davon, irgendwie fehlten dem Team die letzte Überzeugung, die nötige Intensität und an diesem Tag auch die spielerischen Mittel, um den erhofften ersten Heimsieg einzufahren. Joscha Weber redete nach dem Abpfiff dann auch Klartext: „Bis auf die drei, vier klaren, aber kläglich vergebenen Chancen war das alles in allem eine enttäuschende Vorstellung und zu wenig, um hier als Sieger vom Platz zu gehen. Kein Vergleich zum engagierten Spiel in Nettetal.“ Der FCW-Chefcoach ergänzte: „Es ist uns auch nicht gelungen, eine normale, grundsolide Leistung abzurufen. Das hätte womöglich schon zum Sieg gereicht. Wir hatten in der Offensive nur selten das nötige Tempo. Auch hätten wir über beide Außenbahnen mehr Druck machen müssen, um die massierte gegnerische Abwehr auszuhebeln. Positiv ist nur, dass wir zu null gespielt haben.“