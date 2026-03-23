Magerkost in Unterknöringen

– Foto: Marina Karsten

(MS). Pünktlich zur Fastenzeit gab es auch für die Zuschauer in Unterknöringen lediglich Magerkost zu sehen. Die drückende Überlegenheit der SGBM konnte nicht ausgenutzt werden, was aber auch am Spielsystem Flex 9 und dem holprigen Geläuf lag.

In der 21. Minute brachte Michael Taglang mit einem direkt verwandelten Freistoß unter großzügiger Mithilfe des Heimtorwarts seine Farben in Führung, was auch gleichzeitig das Halbzeit Ergebnis war. Sie SGBM war nach dem Pausentee darum bemüht die tief gestaffelte Heimmannschaft mit mehr Genauigkeit im Passspiel nach vorne unter Druck zu setzen. Nach feinem Zuspiel von Andreas Obinger stand Pierre Teichmann im Strafraum goldrichtig und vollstreckte zum 0:2 (49. Minute). Eine Fehlerkette in der Gästeabwehr verursachte in der Folge den Ehrentreffer durch D. Negele (51. Minute). Mit einem Doppelpack (56. Und 70. Minute) vom an diesem Tag bestens aufgelegten Stefan Flaitz stellte die SGBM auf 1:4.

Nächstes Wochenende geht es für die SGBM 2 darum eine Schippe drauf zu legen, will man die Punkte gegen Gundremmingen 2 auf dem Medlinger Sportgelände behalten.