Spielbericht

Magerkost am Distelberg

von Jürgen Kleinhans · Heute, 17:42 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Kassel 3 94/95
SV Balhorn
SG Weser
So., 23.04.1995, 15:00 Uhr
SV Balhorn
SV BalhornSV Balhorn
SG Weser/Diemel
SG Weser/DiemelSG Weser
2
0
Abpfiff

Es war nichts berauschendes was beide Mannschaften boten, man merkte den Akteuren an, daß die lange Saison Kraft gekostet hat. Balhorn verließ letztlich als glücklicher Sieger den Platz, fielen beide Treffer doch durch Strafstöße die Prantschke (56) und Krug (61) verwandelten. Die Gäste dagegen scheiterten dagegen mit einem Elfer an (71) an SVB Keeper Greifenberg.