Magerkost am Distelberg

Es war nichts berauschendes was beide Mannschaften boten, man merkte den Akteuren an, daß die lange Saison Kraft gekostet hat. Balhorn verließ letztlich als glücklicher Sieger den Platz, fielen beide Treffer doch durch Strafstöße die Prantschke (56) und Krug (61) verwandelten. Die Gäste dagegen scheiterten dagegen mit einem Elfer an (71) an SVB Keeper Greifenberg.