 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

Mageres Unentschieden für den FC Walheim

von FC Walheim 2018 e.V. · Heute, 15:57 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga C3 Aachen
VfL Vichttal III
Walheim
Gestern, 15:00 Uhr
FC Walheim 2018
FC Walheim 2018Walheim
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal III
2
2
Abpfiff

Beim Heimspiel des FC Walheim gegen Vichttal 3 kam unsere Mannschaft nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. In einer insgesamt schwachen und wenig unterhaltsamen Partie fehlte es über die gesamte Spielzeit an Tempo, Kreativität und Spannung. Beide Teams fanden nur selten zu ihrem Rhythmus, sodass das Spiel bis zum Schluss wenig Höhepunkte bot.

Für uns bleibt die personelle Situation weiterhin schwierig. Nach großem Verletzungspech in den vergangenen vier Wochen fehlen aktuell vier Stammspieler der Startelf, hinzu kommt ein gesperrter Spieler. Dadurch ist der verbleibende Kader nun besonders in der Schlussphase der Saison gefordert. Die Spieler, die momentan zur Verfügung stehen, müssen Verantwortung übernehmen und sich beweisen, um die Ausfälle bestmöglich zu kompensieren.