Magerer Auftritt, trotzdem gepunktet

Beide Mannschaften hatten sich viel vorgenommen. Nach dem ersten Eckball für den FSV ergab sich für die Hausherren die erste Torchance, doch der Kopfball von Quentin Seidel verfehlte den ZFC-Kasten knapp (7.). Nur eine Minute später verpasste auf der Gegenseite Andy Trübenbach einen langen Ball nur knapp. Mit der Zeit übernahmen allerdings die Hausherren immer mehr die Kontrolle und zeigten mehrfach ihre spielerische Stärke. Nach gut einer Viertelstunde hatte der FSV die nächste gute Gelegenheit: Simon Gollnack wurde stark bedient, scheiterte aber am glänzend reagierenden Lukas Sedlak im Tor der Ostthüringer (16.).

Der ZFC tat sich offensiv in dieser Phase sehr schwer, hatte aber mit einem Umschalter und einem Schuss von René Eckardt nach 20 Minuten eine ordentliche Aktion, die jedoch FSV-Keeper Florian Palmowski vor keine Probleme stellte. Am Drücker blieben weiterhin die Hausherren, die die Leopold-Elf speziell in der ersten Halbzeit weitestgehend dominierten. Sie waren schneller, aggressiver und blieben gefährlich. In der 23. Minute war es dann so weit: Meuselwitz bekam den Ball nicht entscheidend geklärt, Tim Luis Maciejewski nahm Maß und zirkelte das Leder zur hochverdienten Führung ins lange Eck.

Die Luckenwalder blieben dran und drängten auf das 2:0, denn die ZFC-Abwehr wirkte in dieser Phase wenig sattelfest. Kurz vor der Pause erhielt der ZFC jedoch noch einmal einen Eckball. David Pfeil brachte das Leder nach innen, Andy Trübenbach lief zum kurzen Pfosten und köpfte wuchtig und sehenswert zum überraschenden Ausgleich ein (42.). Ein Treffer ohne vorherige Anzeichen. Mit diesem aus Meuselwitzer Sicht schmeichelhaften Resultat ging es in die Kabinen.

In der Pause haderten die FSV-Fans mit den vergebenen Chancen. Die Vorstellung der Ostthüringer war – sagen wir – ausbaufähig. Positiv blieb lediglich das Ergebnis. Klar war: Im zweiten Durchgang musste eine deutliche Steigerung folgen.

Vorweggenommen: Die zweite Halbzeit war aus Meuselwitzer Sicht etwas besser. Vor allem in den ersten Minuten blitzten zeitweise die bekannten Tugenden der Leopold-Elf auf. Mehr als ein paar Halbchancen sprangen jedoch nicht heraus. Nach einer Stunde übernahm wieder der Gastgeber das Kommando und wurde gefährlicher. Doch weder Simon Gollnack, der nach 62 Minuten weit verzog, noch Phillip König, dessen Abschluss vier Minuten später knapper war, brachten den FSV wieder in Führung.

Die Hausherren blieben dominant und konnten ab der 80. Minute sogar in Überzahl agieren: ZFC-Kapitän René Eckardt ging etwas zu ungestüm in den Zweikampf, und da er bereits verwarnt war, sah er die Ampelkarte. Die Ostthüringer verteidigten nun mit großem Einsatz, warfen sich in jeden Ball und wollten das Remis über die Zeit retten. In der Schlussminute dribbelte der eingewechselte Fritz Schröder noch einmal in den Meuselwitzer Strafraum und kam zu Fall. Schiedsrichter Pascal Wien entschied sofort auf Elfmeter, den Fabio Schneider sicher verwandelte (90.).

Der Jubel der Luckenwalder war riesig, doch die Leopold-Elf gab sich nicht geschlagen. Nach einer Kopfballverlängerung von Felix Rehder in den Strafraum startete Elias Ndukwe Oke durch und wurde ebenfalls gefoult. Wieder Strafstoß – und plötzlich herrschte Totenstille im „Seele“. Andy Trübenbach übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän zum 2:2 (90+4.). Kurz darauf war Schluss. Der ZFC Meuselwitz holt dank des Doppelpacks von Trübenbach einen Punkt in Luckenwalde. Am Ende fragt keiner mehr nach dem „Wie“.

Fazit: Ein glücklicher Punkt – aber ein wertvoller. Oft genug fuhr Meuselwitz nach starken Auftritten mit leeren Händen heim, diesmal war es umgekehrt. Beim FSV Luckenwalde bedankt sich der ZFC für Gastfreundschaft, faire Zusammenarbeit und gute Organisation. Den Brandenburgern wird eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison gewünscht. Für die Ostthüringer geht es nun darum, die Leistung zu steigern und in der kommenden Woche zu Hause gegen die Hertha-Bubis erneut zu punkten.

STIMMEN ZUM SPIEL

Georg-Martin Leopold (ZFC Meuselwitz): Ich mache das selten, aber ich muss mich heute hier entschuldigen, dass wir einen Punkt geholt haben. Aus meiner Sicht hätte es nur einen Sieger geben dürfen und das sind die Gastgeber. Luckenwalde war uns heute in allen Belangen überlegen. Gerade im Pressing und im Zweikampfverhalten war das schon beeindruckend, was Luckenwalde hier geboten hat. Das hatten wir in den letzten Wochen nicht so. Über einen Standard sind wir dann zurückgekommen. Die letzten Minuten waren dann kurios. Wir bekommen eine berechtigte gelb-rote Karte, verteidigen danach mannhaft bis zur 90. Minute, machen dann einen dummen Fehler, der zum Elfmeter führt, und dann läuft das Spiel, wo es hätte hinlaufen können. Doch dann freue ich mich, dass Felix Rehder einen letzten Ball in den Strafraum verlängert, wir dann noch einen Elfmeter bekommen und noch ausgleichen konnten. Das hat aber heute mit dem Spielverlauf nichts zu tun. Es war für uns heute unangenehm und ich kann den Punkt, der uns helfen wird, gut einschätzen.

Michael Braune (FSV 63 Luckenwalde): Ich bin natürlich enttäuscht. In der ersten Halbzeit sind wir schon drückend überlegen gewesen und müssen natürlich höher führen. Fangen dann über einen Standard, ich glaube, es war die erste richtige Chance für Meuselwitz, das 1:1. Das ärgert uns extrem, denn an diesen Themen, dem Blockverhalten im Strafraum, sind wir total dran. Wir wissen auch, dass Trübenbach auch kein langsamer Spieler ist, gehen ins Laufduell, haben das Nachsehen und gucken uns dann schon doof an. Die zweite Halbzeit fand ich ziemlich wild, es ging hin und her, aber mit den größeren Möglichkeiten auf unserer Seite. Ziehen dann durch eine starke Aktion von Fritz Schröder den Elfmeter und machen das 2:1. Danach müssen wir eigentlich den Ball nur noch einmal über die Kette von Meuselwitz spielen, machen ein unnötiges Foul und kriegen den Elfmeter gegen uns. Von daher bin ich sehr bedient. Das müssen wir verdauen. Nächste Woche kommt Erfurt.