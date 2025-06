Magere Vorstellung der DJK Waldram gegen den TSV Otterfing: „Überhaupt nicht zufrieden“

Jetzt wird es schwer für die DJK Waldram: Nach einer über 70 Minuten enttäuschenden Vorstellung kam die Mannschaft von Interimstrainer Ralf Knobloch am Mittwochabend im Relegationshinspiel gegen den TSV Otterfing nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Für das Rückspiel bedarf es einer erheblichen Leistungssteigerung, wenn in Waldram der Ball auch in der nächsten Saison noch in der Kreisliga rollen soll.

Die Anfangsphase der Partie darf man als gegenseitiges Abtasten deklarieren. Ein paar unkontrollierte hohe Bälle der Gäste in den Strafraum der Waldramer, deren Spiel weder hoch noch flach von Ideenreichtum geprägt war. In der 20. Minute sorgte Luca Faganello mit einem Freistoß aus dem Halbfeld für einen Moment der Unruhe vor dem Otterfinger Tor. Viel mehr kam nicht von den Gastgebern, bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit, als Jakob Bahnmüller nah vor dem Tor knapp an einer scharfen Hereingabe von Jakob Münster vorbeirutschte.

Einer der seltenen „Aaaah-Momente“ für den Waldramer Anhang, der sich in puncto Leidenschaft und Temperament dem trüben Kick auf dem Rasen anpasste. Mit anderen Worten: Es war für ein Relegationsspiel außergewöhnlich still vor der Pause. Was womöglich daran lag, dass die Gastgeber ab der 36. Minuten einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Die Waldramer Hintermannschaft verdaddelte den Ball, Otterfings Antonio Mann spritzte dazwischen, ließ sich auch von DJK-Torhüter Florian Schubert nicht abdrängen und schob zur 1:0-Führung für den Kreisklassen-Zweiten ein. Glück hatten die Hausherren in der 42. Minute, als Mann mit seinem nächsten Versuch an der Latte scheiterte.

Die zweite Halbzeit begann deutlich temperamentvoller. Drei Minuten waren gespielt, als Münster aus 16 Metern den Ball über die Latte trat. Das weckte den DJK-Trommler auf. Eine Minute später verhinderte Florian Bacher gegen den eingewechselten Benedikt Bergmoser einen Torschuss. Auf der Gegenseite rückte Keeper Schubert mehr und mehr in den Blickpunkt: In der 53. Minute verhinderte er per Fußabwehr gegen Andreas Eder einen höheren Rückstand, zwei Minuten später bügelte er mit einer Glanzparade einen kolossalen Abspielfehler im Mittelfeld aus. Als Schubert einmal nicht mehr an den Ball gekommen wäre, rettete DJK-Kapitän Florian Häfner beim Schuss von Bacher auf der Linie.

Sieben Minuten vor dem Schluss erzielte Stingl den Ausgleich

Eine gute Viertelstunde war noch zu spielen, als Schubert einen Schuss von Yannick Müller über die Latte lenkte. „Wenn Otterfing seine Möglichkeiten ein bisschen besser ausgespielt hätte, bräuchten wir am Samstag gar nicht mehr hinfahren“, fasste Coach Ralf Knobloch ernüchtert zusammen.

Das für das Rückspiel eine Minimalchance erhalten blieb, liegt daran, dass sein Team in den letzten 20 Minuten endlich ein Engagement zeigte, das man zuvor vermisst hatte und dass am Ende eine abgewandelte Freizeitfußball-Regel griff: Drei Ecken, ein Tor. In der 83. Minute wuchtete der eingewechselte Matthias Stingl den Ball per Kopf ins Netz, nach der dritten Faganello-Ecke in Folge.

„Moral und Kampfgeist stimmen, wie man in den letzten 20 Minuten gesehen hat“, suchte Knobloch im Anschluss positive Anknüpfungspunkte. „Aber ansonsten bin ich überhaupt nicht zufrieden. Es kann sich jetzt ruhig jeder Spieler überlegen, was er am Samstag vorhat. Für heute bin ich froh, dass wir uns in einem schlechten Spiel noch ein Unentschieden erkämpft haben.“