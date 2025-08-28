Magere Kulisse, fette Punkte - Lohne an der Spitze

Union Lohne hat in der Bezirksliga die Tabellenführung übernommen. Vor mageren 200 Zuschauern im Jahnstadion setzten sich die Rot-Weißen mit 3:1 gegen den SV Bad Bentheim durch.

Nach dem Seitenwechsel dominierte Lohne das Geschehen klar, ließ aber Chancen liegen. Erst kurz vor Schluss brach Tengen den Bann und brachte die Hausherren 2:1 in Front (87.). In der Nachspielzeit sorgte derselbe Spieler mit einem Konter für die Entscheidung (90.+7).

Die Partie begann verhalten, ehe die Gäste nach einer Ecke in Führung gingen: Roggmann köpfte zum 0:1 ein (34.). Doch noch vor der Pause glich Kildau aus kurzer Distanz aus (44.).

Nach dem Abpfiff bilanzierte Liveticker-Schreiber Andreas Hüsken: „Am Ende zwar lange ein knappes Ergebnis, aber ein verdienter Sieg für Union. Lohne schiebt sich damit an die Tabellenspitze und grüßt von oben.“

