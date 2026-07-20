Magdeburg zu stark: FSV Schöningen unterliegt deutlich Regionalligist verliert 0:4 gegen den Zweitligisten – Beck verabschiedet sich im Elmstadion von red · Heute, 15:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: Axel Kammerer

Der FSV Schöningen hat den nächsten Härtetest der Sommervorbereitung verloren. Im Elmstadion unterlag die Mannschaft dem 1. FC Magdeburg mit 0:4. Der Zweitligist stellte bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg und ließ dem Regionalligisten über weite Strecken nur wenig Raum zur Entfaltung.

Die Gäste erwischten einen Start nach Maß. Bereits in der achten Minute geriet der FSV durch ein Eigentor in Rückstand, ehe Magdeburg nur eine Minute später auf 2:0 erhöhte. Mit aggressivem Pressing, hoher Intensität und zahlreichen Standardsituationen setzte der Zweitligist die Schöninger Defensive permanent unter Druck. Nach einer Ecke fiel in der 18. Minute per Kopfball bereits das 3:0 – ein früher Rückschlag, von dem sich die Gastgeber bis zur Pause nicht mehr erholen konnten.

Kick verhindert höheren Rückstand Auch danach blieb Magdeburg die spielbestimmende Mannschaft. Der FSV fand offensiv nur selten Entlastung und musste sich vor allem auf die Defensivarbeit konzentrieren. Torhüter Justin Kick verhinderte mit mehreren starken Paraden, darunter einige Reflexaktionen aus kurzer Distanz, einen noch deutlicheren Halbzeitrückstand und hielt seine Mannschaft lange im Spiel.