Magdeburg zu stark: FSV Schöningen unterliegt deutlich

Der FSV Schöningen hat den nächsten Härtetest der Sommervorbereitung verloren. Im Elmstadion unterlag die Mannschaft dem 1. FC Magdeburg mit 0:4. Der Zweitligist stellte bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg und ließ dem Regionalligisten über weite Strecken nur wenig Raum zur Entfaltung.
Die Gäste erwischten einen Start nach Maß. Bereits in der achten Minute geriet der FSV durch ein Eigentor in Rückstand, ehe Magdeburg nur eine Minute später auf 2:0 erhöhte. Mit aggressivem Pressing, hoher Intensität und zahlreichen Standardsituationen setzte der Zweitligist die Schöninger Defensive permanent unter Druck.
Nach einer Ecke fiel in der 18. Minute per Kopfball bereits das 3:0 – ein früher Rückschlag, von dem sich die Gastgeber bis zur Pause nicht mehr erholen konnten.
Auch danach blieb Magdeburg die spielbestimmende Mannschaft. Der FSV fand offensiv nur selten Entlastung und musste sich vor allem auf die Defensivarbeit konzentrieren.
Torhüter Justin Kick verhinderte mit mehreren starken Paraden, darunter einige Reflexaktionen aus kurzer Distanz, einen noch deutlicheren Halbzeitrückstand und hielt seine Mannschaft lange im Spiel.
Besondere Aufmerksamkeit galt Christian Beck, der sein Abschiedsspiel für den FSV Schöningen bestritt. Der Routinier begann die Partie in der Startelf und wurde nach 58 Minuten unter Applaus ausgewechselt.
Kurz darauf erhöhte Magdeburg mit einem Distanzschuss auf 4:0 und entschied die Begegnung endgültig. Zwar zeigte der FSV in der Schlussphase noch einige gelungene Kombinationen, zwingende Torchancen blieben jedoch aus.
Im weiteren Verlauf kam Emil Strauß für Justin Kick ins Tor und konnte sich ebenfalls mehrfach auszeichnen. Mit mehreren Paraden verhinderte der Schlussmann weitere Gegentreffer und sorgte dafür, dass es beim 0:4 blieb.
Auch wenn das Ergebnis deutlich ausfiel, bot die Partie dem FSV Schöningen eine wichtige Standortbestimmung gegen einen ambitionierten Zweitligisten. Vor dem Saisonstart in der Regionalliga Nord wird das Trainerteam die gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um weiter an den Abläufen und der Abstimmung innerhalb der Mannschaft zu arbeiten.