Magdeburg kommt: Illertissen & das historische Pokalmärchen

Der FV Illertissen fiebert einem historischen Fußballabend entgegen: Der Regionalligist aus dem Landkreis Neu-Ulm empfängt am Mittwochabend um 18 Uhr in der zweiten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Das Erreichen der zweiten Runde war der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Die Frage lautet nun: Können die Illertisser ihr Pokalmärchen weiterschreiben? In der ersten Runde Mitte August stand bekanntlich das Vöhlinstadion Kopf, als der FVI im Elfmeterschießen den 1. FC Nürnberg aus dem Wettbewerb kegelte. Das Spiel gegen den ehemaligen Europapokalsieger aus Magdeburg ist so gut wie ausverkauft. "Es gibt am morgigen Mittwoch die Chance, online noch die letzten Stehplatzkarten zu erwerben. Eine Tageskasse wird es allerdings nicht mehr geben", informiert Illertissens Pressesprecher Hermann Schiller. Die Gastgeber rechnen mit 1.800 bis 2.000 Fans aus Magdeburg.
Aber auch die Hausherren können mit breiter Brust ins Spiel gehen. Die Einstimmung auf den Pokalkracher hätte kaum besser laufen können, holte doch der FVI am vergangenen Wochenende in der Liga eine spektakulären 4:3-Auswärtssieg bei den Bayern-Amateuren. "Durch das Erreichen der zweiten DFB-Pokal Runde haben wir Historisches für den FV Illertissen erreicht. Mit Magdeburg treffen wir nun erneut auf einen Zweitligisten, der für mich trotz der aktuellen Tabellensituation fußballerisch zu den Top-5 in der zweiten Bundesliga zählt", meint Illertissens Cheftrainer Holger Bachthaler im Vorfeld der Partie und skizziert schon mal, wie die Partie laufen könnte: "Magdeburg hat eine sehr gute Spielanlage und mit Atik einen herausragenden Individualisten in ihren Reihen. Wir gehen natürlich als krasser Außenseiter in dieses Spiel und werden sehr viel Leidensfähigkeit im Spiel gegen den Ball aufbringen müssen."
Personalien FV Illertissen: Die Hausherren können für dieses Highlight nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen, lediglich Niklas Musch und Peter Reinhardt fehlen neben den langzeitverletzten Lasse Jürgensen und Jakob Mayer.