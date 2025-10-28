Magdeburg kommt: Illertissen & das historische Pokalmärchen

Die Magdeburger haben in der 2. Liga einen ganz schwachen Saisonstart hingelegt. Cheftrainer Markus Fiedler stand nach nur einem Sieg aus den ersten acht Partien und Tabellenplatz 18 schwer unter Beschuss. Das Fass zum Überlaufen brachte dann aus Sicht der FCM-Verantwortlichen eine 0:6-Testspielklatsche in der Länderspielpause gegen Eintracht Braunschweig. Der Verein handelte und entließ Fiedler. Das U-23-Trainerduo Petrik Sander und Pascal Ibold hat interimsweise übernommen. Und siehe da: Der Wechsel auf der Kommandobrücke hat den erhofften Effekt nicht verfehlt: In den darauffolgenden Partien gegen Darmstadt 98 (0:0) und Preußen Münster (2:0) blieb das Tandem ungeschlagen und holte vier Punkte. Der Anschluss an die Nichtabstiegsplätze ist wieder hergestellt. Die Magdeburger reisen demzufolge durchaus mit frischem Selbstvertrauen nach Illertissen.

Aber auch die Hausherren können mit breiter Brust ins Spiel gehen. Die Einstimmung auf den Pokalkracher hätte kaum besser laufen können, holte doch der FVI am vergangenen Wochenende in der Liga eine spektakulären 4:3-Auswärtssieg bei den Bayern-Amateuren. "Durch das Erreichen der zweiten DFB-Pokal Runde haben wir Historisches für den FV Illertissen erreicht. Mit Magdeburg treffen wir nun erneut auf einen Zweitligisten, der für mich trotz der aktuellen Tabellensituation fußballerisch zu den Top-5 in der zweiten Bundesliga zählt", meint Illertissens Cheftrainer Holger Bachthaler im Vorfeld der Partie und skizziert schon mal, wie die Partie laufen könnte: "Magdeburg hat eine sehr gute Spielanlage und mit Atik einen herausragenden Individualisten in ihren Reihen. Wir gehen natürlich als krasser Außenseiter in dieses Spiel und werden sehr viel Leidensfähigkeit im Spiel gegen den Ball aufbringen müssen."

Personalien FV Illertissen: Die Hausherren können für dieses Highlight nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen, lediglich Niklas Musch und Peter Reinhardt fehlen neben den langzeitverletzten Lasse Jürgensen und Jakob Mayer.