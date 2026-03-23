Magdala eine Nummer zu groß

Die E1 empfing heute den Tabellenzweiten TSV Magdala. Es war für die E1 das erste Spiel nach der Winterpause, und während Magdala sofort hellwach war, brauchten unsere Jungs eine ganze Zeit, um ins Spiel zu finden. Bereits nach 60 Sekunden klingelte es das erste Mal bei uns im Kasten. Der Gast war spielbestimmend; wir mussten uns erst finden. Der TSV legte dann regelmäßig nach, so dass unsere Mannschaft mit einem 0:4 in die Halbzeit ging.

In der zweiten Hälfte stand dann eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz, mit Einsatzwillen und sogar einigen Aktionen nach vorn. Leider konnten Edgar und JoJo unsere zwei halben Chancen nicht verwerten. Wir erreichten in dieser Halbzeit annähernd Gleichwertigkeit, Magdala erzielt jedoch zur Mitte der Halbzeit und in der letzten Sekunde des Spiels noch ein weiteres Tor. Die zweite Halbzeit macht Mut, dass wir in den nächsten Spielen anders auftreten und jedem Gegner das Leben (und Siegen) schwer machen können.

Vielleicht haben wir nächstes Wochenende in Wormstedt die Gelegenheit, uns über Tore unserer Mannschaft zu freuen! Danke auch an den Schiedsrichter Mathis Patron, der die Partie souverän und mit Fingerspitzengefühl leitete.