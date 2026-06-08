Magath spricht Klartext: Hertha, Eta, Pannewitz und der DFB

Felix Magath spricht Klartext – Foto: Arlinghaus

Felix Magath im Klartext: Bei der Berliner Buchvorstellung von Ex-Profi-Scout Lars Mrosko („Jagdfieber“) spricht der ehemalige Meistertrainer mit FuPa Berlin über Hertha BSC, Spielerberater-Provisionen, den Trainer-Aufstieg von Kevin Pannewitz bei Delay Sports, Marie-Louise Eta und die aktuelle Lage der Nationalmannschaft

Felix Magath (71) zählt zu den erfolgreichsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Als Spieler des Hamburger SV gewann der Mittelfeldstratege drei deutsche Meisterschaften, den Europapokal der Pokalsieger (1977) und den Europapokal der Landesmeister (1983), wobei er im Finale gegen Juventus Turin das entscheidende Tor erzielte. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 1980 Europameister und bestritt insgesamt 43 Länderspiele.

Bundesweit bekannt wurde Magath zudem für seine kompromisslose Arbeitsweise und seinen Ruf als harter Disziplinartrainer, der ihm den Spitznamen „Quälix“ einbrachte. Im Frühjahr 2022 übernahm er Hertha BSC im Abstiegskampf und führte die Berliner über die Relegation zum Klassenerhalt.

Auch als Trainer schrieb Magath Bundesliga-Geschichte. Mit dem FC Bayern München gewann er 2005 und 2006 jeweils das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal. 2009 führte er den VfL Wolfsburg zur bislang einzigen Deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Insgesamt wurde er als Trainer dreimal Deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger.

Hier das Video-Interview mit FuPa Berlin

Felix Magath

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