Mäßige Tests, viele Ausfälle — und nun? Kreisliga B 13: Nach dem starken dritten Platz in der Vorsaison waren die Erwartungen bei der SG Dudeldorf hoch, doch die Realität ist ernüchternd. Worauf der Trainer nun hofft. von Philipp Schabo · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Dudeldorfs Trainer Berin Krasnici blickt auf eine durchwachsene Vorbereitung zurück. – Foto: Alfred Mehles

Bereits am Samstag ab 20 Uhr muss die SG Dudeldorf/Spangdahlem/Pickließem im ersten Spiel nach der Winterpause ran. Auf dem Ausweich-Kunstrasenplatz im Bitburger Stadion Ost geht es dann gegen die SG Stahl/Mötsch II. „Die sind zwar recht abgeschlagen in der Tabelle. Es wird aber trotzdem kein Selbstläufer. Ich kenne dort den ein oder anderen, die sind schon länger in der Vorbereitung und haben auch eine gute Trainingsbeteiligung‘‘, meint Dudeldorf-Trainer Berin Krasniqi, dessen Team als Neunter in die restliche Rückrunde geht – nur drei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Diesen hat aktuell die SG Waxweiler inne, wobei sie eine Partie mehr als Dudeldorf ausgetragen hat.

Von einer optimalen Vorbereitung kann Krasnici aktuell nicht sprechen. Aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen war für ihn die Trainingsbeteiligung nicht zufriedenstellend: „Das Ganze könnte besser sein, aber ich glaube, dass bei vielen Mannschaften gerade der Wurm drin ist. Ich hoffe, dass sich das wieder einpendelt.‘‘ Spieler wie Kapitän Christoph Moos, David Jeitner, Luca Looso, Andrew Salter oder Frank Valerius fehlten so etwa alle einmal wegen Erkältungen. „Die waren dann eine Woche nicht da und müssen anschließend auch erst mal wieder hineinkommen. Das zieht sich alles sehr lange“, erzählt Krasniqi. Zudem verletzte sich Thomas Schütz in einem Testspiel gegen die SG Badem II (3:3) noch am Knie.