Mäßige Tests, viele Ausfälle — und nun?

Bereits am Samstag ab 20 Uhr muss die SG Dudeldorf/Spangdahlem/Pickließem im ersten Spiel nach der Winterpause ran. Auf dem Ausweich-Kunstrasenplatz im Bitburger Stadion Ost geht es dann gegen die SG Stahl/Mötsch II. „Die sind zwar recht abgeschlagen in der Tabelle. Es wird aber trotzdem kein Selbstläufer. Ich kenne dort den ein oder anderen, die sind schon länger in der Vorbereitung und haben auch eine gute Trainingsbeteiligung‘‘, meint Dudeldorf-Trainer Berin Krasniqi, dessen Team als Neunter in die restliche Rückrunde geht – nur drei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Diesen hat aktuell die SG Waxweiler inne, wobei sie eine Partie mehr als Dudeldorf ausgetragen hat.
Von einer optimalen Vorbereitung kann Krasnici aktuell nicht sprechen. Aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen war für ihn die Trainingsbeteiligung nicht zufriedenstellend: „Das Ganze könnte besser sein, aber ich glaube, dass bei vielen Mannschaften gerade der Wurm drin ist. Ich hoffe, dass sich das wieder einpendelt.‘‘
Spieler wie Kapitän Christoph Moos, David Jeitner, Luca Looso, Andrew Salter oder Frank Valerius fehlten so etwa alle einmal wegen Erkältungen. „Die waren dann eine Woche nicht da und müssen anschließend auch erst mal wieder hineinkommen. Das zieht sich alles sehr lange“, erzählt Krasniqi. Zudem verletzte sich Thomas Schütz in einem Testspiel gegen die SG Badem II (3:3) noch am Knie.
Die mäßige Vorbereitung machte sich in den Testspielen bemerkbar. Nach einem „insgesamt guten Spiel‘‘, so der Trainer, gab es gegen den TuS Issel einen 4:2-Sieg. Gegen die ebenfalls klassentiefere Zweitvertretung von Badem verspielte man eine 3:0-Führung, verlor dann mit 3:5 gegen RW Wittlich II, und gegen die SG Binsfeld (ebenfalls B 15) gab es ein 1:4.
Im bisherigen Saisonverlauf konnte die SG den Erwartungen nicht gerecht werden. Im Vorjahr war noch Platz drei herausgesprungen. „Es war bislang eine schwierige Saison für uns. Das hatten wir uns alle anders vorgestellt. Jetzt versuchen wir, das Beste aus der Restsaison noch rauszuholen‘‘, erklärt der 32-jährige Trainer – und präzisiert: ‚Diese Saison würde ich mich mit einem gesicherten Mittelfeldplatz zufriedengeben. Nach dieser Vorbereitung dürfen wir auch nicht mehr fordern.“