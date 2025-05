Borussia Frauen verloren gegen Frankfurt. – Foto: Sascha Hohnen

Mäßige Rückrunde endet mit Pleite gegen Frankfurt Am Fohlenplatz verlieren Borussias Frauen ihren Saisonabschluss. Einige Leistungsträger bestreiten ihr letztes Spiel.

Für das letzte Saisonspiel gab es für Borussias Frauen eine ungewöhnliche Kulisse: Anstatt im Grenzlandstadion trug der Verein die Partie seiner Frauen-Mannschaft auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park aus. Rund 600 Zuschauer lockte die Partie gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt an. Allerdings gab es für die Besucher nur einen Treffer zu sehen, und dieser fiel für die Gäste. Damit endet für Borussia eine enttäuschende Rückrunde mit einer weiteren Niederlage. In der zweiten Saisonhälfte gelangen nur zwei Siege.

In der Anfangsviertelstunde kam zunächst keine der beiden Mannschaften gefährlich vor das gegnerische Tor. Eine verunglückte Flanke der Frankfurterinnen, die sich in der 16. Minute auf den Kasten von Luisa Palmen senkte, führte zu der einzigen auffälligen Szene (16. Minute). Vier Minuten später kam Yvonne Zielinski nach einer Ecke zum Kopfball, der Ball verfehlte das Tor jedoch deutlich. In der 24. Minute brachte Michaela Specht die Gäste dann überraschend in Führung, als sie von einem Abwehrfehler Borussias profitierte. Ende der ersten Halbzeit musste Frankfurts Melissa Schmidt-Sommer nach einem Zusammenprall mit Maresa Arici minutenlang behandelt und mit einer Trage vom Platz gebracht werden. In der sechsminütigen Nachspielzeit rutschte Kapitänin Kristina Bartsch nach einer Hereingabe von Zielinski knapp an der Ausgleichschance vorbei.