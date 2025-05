"Märchenhaft": Denkwürdige Schlussphase endscheidet Gipfelduell

Die Vorzeichen waren klar: Der Gewinner der Partie hätte in den verbleibenden beiden Spielen die Meisterschaft in der eigenen Hand. Entsprechend vorsichtig präsentierten sich beide Teams zu Spielbeginn: "Beide Mannschaften sind zunächst nicht viel Risiko eingegangen", analysierte Buschhausens Coach Marcus Behnert. "Die erste Hälfte war taktisch geprägt, mit wenigen Highlights und wenigen Torchancen." Erst kurz vor Halbzeitpfiff mussten alle Beteiligten noch einmal den Atem anhalten. Dostlukspor erhielt noch die große Chance zur Führung per Strafstoß. Doch Torhüter Sascha Hufmann war zur Stelle und sicherte den 12ern das torlose Remis in die Kabinentrakte (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel dann zunächst ein ähnliches Bild. Für klare Torchancen war nicht gesorgt, die beidseitige Anspannung war greifbar. Erst nach der Ampelkarte für Dostlukspors Enes Kodaman wurde es ein neues Spiel. Die Gastgeber kamen in der Folge immer gefährlicher vor das Tor des Tabellenführers: "Ehrlicherweise hatte Buschhausen bessere Tormöglichkeiten", gab auch Dostlukspors Cheftrainer Can Ucar zu. Plötzliche Unruhen im Zuschauerbereich nahmen dann der Partie jedoch den Wind aus den Segeln. Über fünf Minuten ruhte der Ball, beide Teams mussten sich noch einmal neu sammeln und die Gäste belohnten sich in Person von Pascal Wickert dann doch noch für den Aufwand (89.).

Wildes Finish: Trainer Ucar bereitet den Treffer selbst vor

Zwar war kurz darauf die reguläre Spielzeit schon abgelaufen, Für Buschhausen stand daraufhin eine durch die Unterbrechung geschuldete, viertelstündige Nachspielzeit an. Eine Antwort hatte Dostlukspor aber noch parat - und was für eine. Dabei musste Chefcoach Can Ucar sich aufgrund akuten Personalmangels noch kurz zuvor selbst einwechseln. In seinem ersten Saisoneinsatz zeigte der ehemalige Oberliga-Spieler sein goldenes Füßchen. Seine Flanke aus dem Halbfeld verwertete Jonah Konzer zum viel umjubelten Ausgleichstreffer (90.+5).

Buschhausen versuchte in der Folge noch für die letzte Wendung dieses kuriosen Spiels zu sorgen, doch musste sich schlussendlich mit der Punkteteilung begnügen. Denkbar bitter in der Nachbetrachtung, doch besonders über die Entsehung des Gegentreffers ärgerte sich Behnert: "Da verteidigen wir nicht gut. Da muss ich mit allem, was mir zur Verfügung steht, das Tor verteidigen. Das haben wir nicht gemacht", sagte der 42-Jährige. "Am Ende des Tages sind wir sehr enttäuscht, weil wir uns auch sehr viel vorgenommen haben. Gegen den Ball haben wir gut performt. Offensiv haben wir es nicht geschafft unser Spiel auf den Platz zu bringen. Wir haben die Meisterschaft nicht hier verloren, sondern haben im Verlaufe der Saison vielleicht einen Patzer zu viel gemacht. Das müssen wir jetzt erst einmal verdauen."

Angesichts der Ausgangslage ist die Stimmung bei Dostlukspor natürlich komplett gegensätzlich: "Dass ich mich selbst einwechseln muss, um das Tor vorzubereiten, ist tatsächlich märchenhaft", freute sich Ucar, der aber auch noch vor den verbleibenden beiden Spielen warnt. Personell geht der Tabellenführer nämlich auf dem Zahnfleisch. "Wir haben aktuell zehn verletzte oder abwesende Spieler, gestern kamen vier Jungs zum Einsatz, die zum U19-Kader gehören. Dass wir dennoch gegen eine so starke Truppe aus Buschhausen bestehen konnten, macht mich stolz!"

Wie angesprochen muss Dostlukspor den Vorsprung nun "nur" noch über die Ziellinie bringen. Insgesamt sechs Punkte gegen die SpVgg Sterkrade 06/07 II (25. Mai, 13 Uhr) und den SV Adler Osterfeld (1. Juni, 15 Uhr) wären gleichbedeutend mit dem Aufstieg.

SC Buschhausen 1912 – Dostlukspor Bottrop 1:1

SC Buschhausen 1912: Sascha Hufmann, Rouven Link, Andre Busch, Kevin Corvers, Amet Zeki (90. Alessandro Murtinu) (94. Dominik Teschke), Ekin Yolasan, Emre Kuzdere, Damiano Schirru, Paul Okon (78. Aras Nayyef Ausif), Kevin Menke (65. Pascal Wickert), Okan Al - Trainer: Marcus Behnert - Trainer: Marc Freund

Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Berat Arslan, Emre Ünlü (90. Asim Kocaman), Enes Kodaman, Heshyar Khalo (97. Arif Elyesa Mendil), Baris Erdogan, Arda Olgur (75. Can Uçar), Tolga Yildirim, Jonah Konzer, Khaled Al-Kadi (90. Aiman-Mohammed Faraj), Samet Güldü (60. Nevio Möllmann) - Trainer: Can Uçar

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 604

Tore: 1:0 Pascal Wickert (89.), 1:1 Jonah Konzer (90.+5)

Gelb-Rot: Enes Kodaman (66./Dostlukspor Bottrop/)

