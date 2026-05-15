"Märchen von Oberschneiding" ist (fast) perfekt - Aufstiegsrelegation!

Der letzte Spieltag ist immer besonders - vor allem wenn noch einige Entscheidungen angestanden sind! Oberschneiding gewann gegen Langdorf mit 1:0 und sicherte sich durch den Dreier den Platz für die Relegation in Richtung Bezirksliga - somit könnte der Durchmarsch von der A-Klasse in die Bezirksliga Realität werden! Der Konkurrent um den Platz - SC Zwiesel - zeigte eine hervorragende Performance gegen den Meister aus Osterhofen und fegte mit 4:0 drüber - doch aufgrund den Sieg von Oberschneiding ist man nun "der erste Verlierer" auf Rang Drei. Im Tabellenkeller hat Viechtach Grund zum jubeln - doch nicht nur das fulminantes 7:0 gegen Perkam ist der Grund, sondern die drei daraus resultierenden Punkte verhilft den Viechtachern, dass sie "der beste Rang 11." sind und dadurch der Abstiegsrelegation entgehen. Den Relegationsplatz unten sicherte sich mit einem 3:0-Sieg in Straubing der SV Perkam.
Elias Zach, Spielertrainer TSV Oberschneiding: "Sich als Aufsteiger als zweitbeste Mannschaft positionieren zu können und sich gegen namenhafte Verein durchzusetzen, ist unfassbar. Was die Mannschaft die ganze Saison, aber insbesondere nach dem Winter gezeigt hat, macht uns so stolz. Wir haben dem Druck, der Gejagte zu sein, in den letzten Spielen standgehalten und uns so den Vizemeistertitel gesichert. Gut, dass die Auslosung erst am Sonntag ist, weil heute und morgen genießen wir, und dann gilt unser voller Fokus dem anstehenden Relegationsspiel. Ich bin so froh, Teil dieser Mannschaft zu sein."
Michael Schaller, Trainer SC Zwiesel: "Zunächst mal Glückwunsch an Oberschneiding. Wer so eine Rückrunde spielt, hat sich den zweiten Platz verdient! Wir haben uns mit der vielleicht besten Saisonleistung von unseren Zuschauern verabschiedet. Verspielt haben wir den zweiten Platz nicht heute, sondern in anderen Spielen. Jetzt sind wir ein paar Tage enttäuscht und dann freuen wir uns auf ein paar Wochen Pause."
Die weiteren Ergebnisse der Kreisliga Straubing: