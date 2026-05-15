"Märchen von Oberschneiding" ist (fast) perfekt - Aufstiegsrelegation!

Elias Zach, Spielertrainer TSV Oberschneiding: "Sich als Aufsteiger als zweitbeste Mannschaft positionieren zu können und sich gegen namenhafte Verein durchzusetzen, ist unfassbar. Was die Mannschaft die ganze Saison, aber insbesondere nach dem Winter gezeigt hat, macht uns so stolz. Wir haben dem Druck, der Gejagte zu sein, in den letzten Spielen standgehalten und uns so den Vizemeistertitel gesichert. Gut, dass die Auslosung erst am Sonntag ist, weil heute und morgen genießen wir, und dann gilt unser voller Fokus dem anstehenden Relegationsspiel. Ich bin so froh, Teil dieser Mannschaft zu sein."

Michael Schaller, Trainer SC Zwiesel: "Zunächst mal Glückwunsch an Oberschneiding. Wer so eine Rückrunde spielt, hat sich den zweiten Platz verdient! Wir haben uns mit der vielleicht besten Saisonleistung von unseren Zuschauern verabschiedet. Verspielt haben wir den zweiten Platz nicht heute, sondern in anderen Spielen. Jetzt sind wir ein paar Tage enttäuscht und dann freuen wir uns auf ein paar Wochen Pause."

Die weiteren Ergebnisse der Kreisliga Straubing: