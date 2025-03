Männlein und Weiblein (2): »Nie erwartet, auf einer Stufe zu stehen«

2005 zählte die Herrenmannschaft des FC Ruderting als Kreisligist noch zu den besten Mannschaften des Passauer Raumes. Zu dieser Zeit wurde der Frauenfußball noch belächelt, als Nichtigkeit abgetan - nicht allerdings beim FCR. Vor 20 Jahren, das entsprechende Jubiläum wird heuer im Sommer gefeiert, jagten nämlich erstmals Mädels organisiert an der B85 dem Ball hinterher. Seitdem ist viel passiert. Die Männer spielen nur noch A-Klasse, die Damen sind derzeit das beste Team Niederbayerns. Und in "Ruadading" wird Gleichberechtigung gelebt...

"Diese Entwicklung war in dieser Art und Weise nicht absehbar", fasst Hanna Maier insgesamt zusammen. Die 36-Jährige war 2005 eine der Gründungsmütter der Sparte Frauenfußball - und ist heute als Sportliche Leiterin die maßgebliche Person im weiblichen FCR-Bereich. Und mit Entwicklung meint sie nicht nur den sportlichen Bereich, wobei dieser natürlich vor allem in der Außendarstellung eine enorme Rolle spielt: Als derzeitiger Bayernliga-Spitzenreiter gehören Schwaiberger, Madl & Co. zu den besten Teams des Freistaates. Eine tolle Werbung für den Frauenfußball in Niederbayern - und für den FC Ruderting.

Schritt für Schritt haben sich die Damen diesen Status erarbeitet - den überregionalen, aber auch den internen. "Ich hätte nie erwartet, dass Frauen und Männer mal auf einer Stufe stehen. Aber das ist inzwischen der Fall", gewährt Maier einen Einblick in das Innenleben des Vereins. Die Geschlechter begegnen sich auf Augenhöhe. Ohne Neid - und ohne Missgunst, weil das schwache Geschlecht höherklassiger spielt. "Das Aushängeschild sind nun die Damen. Das ist so", gibt Günther Sedlberger - einst Männer-Abteilungsleiter, nun Vereinsboss - zu. "Alle im Verein gehen aber gut damit um. Keiner der Jungs füllt sich deshalb geschnitten. Ganz im Gegenteil! Wir unterstützen uns gegenseitig..."