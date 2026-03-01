"Männerfussball gezeigt" - Gifhorn gewinnt 5:0 in Wolfenbüttel

Auch wenn es ein klarer Sieg war, hatten die Gäste zunächst mehr Widerstand zu brechen als es das Ergebnis vermuten lässt. „Ich muss sagen, bis zum 0-0 hat sich Germania Wolfenbüttel gewehrt mit Händen und Füßen.“ Auf dem kleineren Kunstrasenplatz habe der Gastgeber die Räume gut zugemacht, sei sehr präsent gewesen und habe das Spiel hart geführt. „Es war nicht unfair, das muss man auch betonen, aber es war schon sehr hart geführt und das haben meine Jungs super angenommen.“

Kurz vor der Pause fiel dann die Führung für den MTV. Nach Vorarbeit von Jovan Hoffart lupfte Jarne Wöckener den Ball über den Torhüter ins Netz (45.). Zuvor hatte Gifhorn bereits eine große Möglichkeit ausgelassen.

Für einen Schreckmoment sorgte in der ersten Halbzeit die Verletzung von Melvin Luczkiewicz, der sich ohne große Fremdeinwirkung vom Gegner das Knie verdrehte und ausgewechselt werden musste. Die genaue Diagnose steht noch aus.

Vier Tore nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel zeigte Gifhorn eine dominante Vorstellung. „Dann muss ich schon ein riesen Kompliment an meine Mannschaft aussprechen. Wir haben eine riesen zweite Halbzeit gespielt, das muss man schon sagen.“ Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Julio Rodrigues auf 2:0 (46.), nach Kombination über die linke Seite. Das 3:0 erzielte Marc Upmann per Kopf nach einer Ecke (69.).

Auch das 4:0 ging auf das Konto von Rodrigues (78.), bereits sein zehntes Tor der Saison, erneut nach guter Kombination aus dem Zentrum. Den Schlusspunkt setzte Til Eike Bahr, der nach einer Ecke und Ablage von Upmann aus rund 20 Metern flach einschoss (85.).

Ringe zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr froh über den Auftakt, gerade weil man nicht so viele Testspiele hatte, aber die Art und Weise, wie wir dann zweite Halbzeit gespielt haben, macht mich schon etwas stolz.“ Besonders die Spielkontrolle und die herausgespielten Treffer hätten ihm gefallen: „Wir haben den Ball laufen lassen, haben die Tore gut rausgespielt, und haben Männerfußball gezeigt.“

Mit Blick auf die kommenden Aufgaben bleibt der Trainer dennoch wachsam: „Wir wissen jetzt, was auf uns in den nächsten Spielen zukommt, da wird uns nichts geschenkt.“ Das klare 5:0 sei „erstmal eine Ansage“, nun gelte es, Woche für Woche an diese Leistung anzuknüpfen.

Zunächst empfängt der klare Tabellenführer den ärgsten Konkurrenten SSV Vorsfelde. Für Wolfenbüttel geht es zum schweren Auswärtsspiel gegen Bleckenstedt.