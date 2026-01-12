Männer ziehen in die Endrunde der HKM der Kreisklassen ein!

Bei der Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft der Kreisklassen gelang unseren Herren gestern die Qualifikation für die Endrunde! Nach Siegen über Jagdshof, Rottmar, Judenbach und Heinersdorf/Neuenbau sowie einer Niederlage gegen Lauscha/Neuhaus II erreichte unsere Mannschaft punktgleich mit den beiden Erstplatzierten den dritten Platz, welcher für die Qualifikation zur Endrunde am kommenden Wochenende in der SBBS (18.01.26 - 13.00 Uhr) ausreichte.