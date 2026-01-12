Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Männer ziehen in die Endrunde der HKM der Kreisklassen ein!
Bei der Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft der Kreisklassen gelang unseren Herren gestern die Qualifikation für die Endrunde! Nach Siegen über Jagdshof, Rottmar, Judenbach und Heinersdorf/Neuenbau sowie einer Niederlage gegen Lauscha/Neuhaus II erreichte unsere Mannschaft punktgleich mit den beiden Erstplatzierten den dritten Platz, welcher für die Qualifikation zur Endrunde am kommenden Wochenende in der SBBS (18.01.26 - 13.00 Uhr) ausreichte.