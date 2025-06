"Männer von FlaKi" holen sich den Kreispokal

Die SG Flamersheim/Kirchheim ist Kreispokalsieger 2025. Der A-Ligist bezwang im Finale den Bezirksligisten Rhenania Bessenich mit 2:1 (0:1). Für Bessenich war es die vierte Finalteilnahme in den letzten sechsten Wettbewerben und das Traumata des verpassten Pokalsiegs setzt sich weiterhin fort. Auf der einen Seite bleibt es deim unvollendeten Werk, gegenüber wurde es der erste Titelgewinn überhaupt in diesem Wettbewerb. Vor über 500 Zuschauern drehte Flamersheim/Kirchheim die Partie und durfte am Sonntagabend unter frenetischen Jubel den Pokal in den Wißkirchener Abendhimmel stemmen.