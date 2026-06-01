Männer verlieren in Steinach

Mit 1:4 mußten sich unsere Herren am Samstag in Steinach geschlagen geben. In der zweiten Halbzeit machte es Kai Riechert mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 1:2 noch einmal spannend, doch die Gastgeber konterten nahezu im Gegenzug und erhöhten kurz vor Spielende nochmals. Damit ist bereits vorm letzten Saisonspiel beim Meister Judenbach klar, dass unsere Mannschaft diese Saison auf dem 4. Platz der 1. Kreisklasse Ost beenden wird.