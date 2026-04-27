Männer verlieren im Wolkenrasen

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Bereits am Samstag verloren unsere Herren bei der Kreisoberligareserve der SG 1951 Sonneberg mit 0:4. Im ersten Durchgang gab es auf beiden Seiten wenig zu berichten. In der zweiten Halbzeit stellten die Hausherren früh die Weichen auf Sieg. Das 4:0 war am Ende verdient.