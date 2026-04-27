 2026-04-23T13:43:33.969Z

Vereinsnachrichten

Männer verlieren im Wolkenrasen

von Toni Hopf · Heute, 08:24 Uhr · 0 Leser

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Mupperg

Bereits am Samstag verloren unsere Herren bei der Kreisoberligareserve der SG 1951 Sonneberg mit 0:4. Im ersten Durchgang gab es auf beiden Seiten wenig zu berichten. In der zweiten Halbzeit stellten die Hausherren früh die Weichen auf Sieg. Das 4:0 war am Ende verdient.