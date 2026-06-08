Männer verlieren beim Meister

Deutlich mit 1:6 mußten sich unsere Männer gestern beim Meister und Aufsteiger Germania Judenbach geschlagen geben. In der ersten Hälfte konnte Kai Riechert den frühen Doppelschlag der Gastgeber noch einmal verkürzen. Nach einer Stunde drehte der Meister dann jedoch auf und siegte am Ende verdient mit 6:1. Wir gratulieren dem SV Germania Judenbach zum Staffelsieg und dem Aufstieg in die Kreisliga und wünschen unserer Mannschaft eine erholsame Sommerpause!