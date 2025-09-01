Männer verlegt, E und D mit Niederlagen

Die Partie unserer Männer in Effelder wurde kurzfristig verlegt, weshalb sie am vergangenem Wochenende spielfrei waren. Unsere D-Junioren verloren in Eisfeld mit 1:7. Eric Gelhaar gelang im ersten Durchgang der Ausgleich für unsere Mannschaft. Unsere Kinder in der E haben deutlich gezeigt, dass sie das im Training Erarbeitete auch im Spiel umsetzen können: Zusammenspiel, Freiräume nutzen und als Mannschaft auftreten. In der ersten Halbzeit 2:0 führend, konnten sie diese Führung leider nicht halt. Wir sind dennoch stolz auf unsere Junioren und deren Leistung.