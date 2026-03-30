Männer unterliegen zum Rückrundenstart

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am gestrigen Sonntag unterlagen unsere Herren zum Pflichtspielstart in diesem Jahr bei der SG Heinersdorf/Neuenbau mit 3:2. Durch ein Eigentor der Hausherren ging unsere Mannschaft dabei in Führung, die Gastgeber konnten die Partie allerdings noch im ersten Durchgang drehen. In der zweiten Hälfte gelang Pascal Jahn der Ausgleich, doch auch die Hausherren trafen im zweiten Durchgang erneut und konnten damit den Sieg perfekt machen.