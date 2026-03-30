Männer unterliegen zum Rückrundenstart

Am gestrigen Sonntag unterlagen unsere Herren zum Pflichtspielstart in diesem Jahr bei der SG Heinersdorf/Neuenbau mit 3:2. Durch ein Eigentor der Hausherren ging unsere Mannschaft dabei in Führung, die Gastgeber konnten die Partie allerdings noch im ersten Durchgang drehen. In der zweiten Hälfte gelang Pascal Jahn der Ausgleich, doch auch die Hausherren trafen im zweiten Durchgang erneut und konnten damit den Sieg perfekt machen.