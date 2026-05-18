Männer unterliegen Unterlind

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Etwas überraschend verloren unsere Herren gestern mit 0:3 bei der Kreisoberligareserve der SG Oberlind/Unterlind. Die Gastgeber hatten dabei einige Unterstützung aus der ersten Mannschaft und erzielten alle Treffer dabei bereits im ersten Durchgang.