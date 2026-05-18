 2026-05-15T09:36:57.455Z

Vereinsnachrichten

Männer unterliegen Unterlind

von Toni Hopf · Heute, 11:44 Uhr · 0 Leser

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Mupperg

Etwas überraschend verloren unsere Herren gestern mit 0:3 bei der Kreisoberligareserve der SG Oberlind/Unterlind. Die Gastgeber hatten dabei einige Unterstützung aus der ersten Mannschaft und erzielten alle Treffer dabei bereits im ersten Durchgang.