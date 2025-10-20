Männer unterliegen Judenbach

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit 1:7 mußten sich unsere Männer gestern dem Tabellenführer der 1. Kreisklasse, dem SV Germania Judenbach, geschlagen geben. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste deutlich mit 5:1. Frank Täubert gelang lediglich der zwischenzeitliche Anschlußtreffer per Elfmeter. Im zweiten Spielabschnitt erhöhten die Gäste gar noch zweimal. Ärgerlich zudem die Gelb-Rote Karte für unseren Spieler Paulus Andräe nach knapp einer Stunde.