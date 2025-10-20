Männer unterliegen Judenbach

Mit 1:7 mußten sich unsere Männer gestern dem Tabellenführer der 1. Kreisklasse, dem SV Germania Judenbach, geschlagen geben. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste deutlich mit 5:1. Frank Täubert gelang lediglich der zwischenzeitliche Anschlußtreffer per Elfmeter. Im zweiten Spielabschnitt erhöhten die Gäste gar noch zweimal. Ärgerlich zudem die Gelb-Rote Karte für unseren Spieler Paulus Andräe nach knapp einer Stunde.