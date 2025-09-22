 2025-09-19T07:58:00.826Z

Vereinsnachrichten

Männer siegreich gegen Köppelsdorf

Verlinkte Inhalte

Mupperg

Mit 5:0 gewannen unsere Männer gestern gegen den 1. FC Köppelsdorf. Max Büchner brachte unsere Mannschaft dabei im ersten Durchgang in Führung. Pascal Jahn (2x), Kai Riechert und Robin Beckert schraubten das Ergebnis im zweiten Durchgang in die Höhe. Am Ende stand ein jederzeit verdienter Heimerfolg unseres Teams!

Aufrufe: 022.9.2025, 09:11 Uhr
Toni HopfAutor