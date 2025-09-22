Männer siegreich gegen Köppelsdorf

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit 5:0 gewannen unsere Männer gestern gegen den 1. FC Köppelsdorf. Max Büchner brachte unsere Mannschaft dabei im ersten Durchgang in Führung. Pascal Jahn (2x), Kai Riechert und Robin Beckert schraubten das Ergebnis im zweiten Durchgang in die Höhe. Am Ende stand ein jederzeit verdienter Heimerfolg unseres Teams!