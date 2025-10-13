Männer siegen gegen Effelder

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit 5:1 besiegen unsere Männer am Kerwasamstag die Kreisligareserve des SC 09 Effelder. Zu Beginn tat sich unsere Mannschaft allerdings schwer, Kai Riechert gelang kurz vorm Halbzeitpfiff der Führungstreffer. Im zweiten Durchgang legte Andreas Löffler schnell nach. Im Anschluß erhöhten Frank Täubert (2x) und Pascal Jahn. Den Gästen gelang zwischenzeitlich nur ein Treffer zur Ergebniskosmetik.