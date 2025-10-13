 2025-10-10T17:03:43.034Z

Vereinsnachrichten

Männer siegen gegen Effelder

Verlinkte Inhalte

Mupperg

Mit 5:1 besiegen unsere Männer am Kerwasamstag die Kreisligareserve des SC 09 Effelder. Zu Beginn tat sich unsere Mannschaft allerdings schwer, Kai Riechert gelang kurz vorm Halbzeitpfiff der Führungstreffer. Im zweiten Durchgang legte Andreas Löffler schnell nach. Im Anschluß erhöhten Frank Täubert (2x) und Pascal Jahn. Den Gästen gelang zwischenzeitlich nur ein Treffer zur Ergebniskosmetik.

Aufrufe: 013.10.2025, 08:01 Uhr
Toni HopfAutor