Männer scheiden gegen Schalkau aus

In der ersten Runde des diesjährigen Kreisklassenpokals mußte unsere Mannschaft gestern bei der Kreisoberligareserve des FC Blau-Weiß Schalkau die Segel streichen. Zwar gelang Andreas Löffler der Führungstreffer für unsere Farben, doch noch im ersten Durchgang konnten die Hinterländer egalisieren. 10 Minuten vor Spielenede gelang den Hausherren dann sogar der Siegtreffer. Unsere Mannschaft kann sich somit voll auf die Meisterschaft konzentrieren.