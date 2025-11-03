 2025-10-30T14:25:35.653Z

Vereinsnachrichten

Männer mit teuer erkauftem Sieg gegen Jagdshof

Mupperg

Mit 6:1 gewannen unserer Herren gestern gegen den VfR 1931 Jagdshof. Pascal Jahn war mit 3 Treffern erfolgreich. Außerdem trafen Andreas Löffler, Kai Riechert und Frank Täubert. Kurz vor Schluß gelang den Gästen der Ehrentreffer. Unseren verletzt ausgeschiedenen Spielern wünschen wir an dieser Stelle nochmal allerbeste Genesung!

Toni HopfAutor