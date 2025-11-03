Männer mit teuer erkauftem Sieg gegen Jagdshof

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit 6:1 gewannen unserer Herren gestern gegen den VfR 1931 Jagdshof. Pascal Jahn war mit 3 Treffern erfolgreich. Außerdem trafen Andreas Löffler, Kai Riechert und Frank Täubert. Kurz vor Schluß gelang den Gästen der Ehrentreffer. Unseren verletzt ausgeschiedenen Spielern wünschen wir an dieser Stelle nochmal allerbeste Genesung!