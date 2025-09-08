Männer mit Sieg gegen Rottmar

Mit 8:4 gewannen unsere Herren gestern gegen die SG SV Rottmar/Gefell. Zur Halbzeit lag unsere Mannschaft dabei erwartungsgemäß mit 4:0 in Front. Im zweiten Spielabschnitt war die Partie dann allerdings ausgeglichener und beiden Teams gelangen dabei noch 4 Tore! Für unsere Mannschaft trafen Andreas Löffler (4x), Pascal Jahn (3x) sowie Kai Riechert.