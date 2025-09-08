Männer mit Sieg gegen Rottmar

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit 8:4 gewannen unsere Herren gestern gegen die SG SV Rottmar/Gefell. Zur Halbzeit lag unsere Mannschaft dabei erwartungsgemäß mit 4:0 in Front. Im zweiten Spielabschnitt war die Partie dann allerdings ausgeglichener und beiden Teams gelangen dabei noch 4 Tore! Für unsere Mannschaft trafen Andreas Löffler (4x), Pascal Jahn (3x) sowie Kai Riechert.