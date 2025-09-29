Männer mit Remis in Unterlind

Mit 1:1 trennten sich unsere Männer im gestrigen Kreisklassenspiel bei der SG TSV Unterlind. Die Hausherren gingen dabei früh in Führung. Pascal Jahn gelang 10 Minuten vor der Halbzeit der Ausgleichstreffer für unsere Mannschaft. Im zweiten Durchgang wogte die Partie hin und her, doch beiden Mannschaften gelang es nicht mehr den Siegtreffer zu erzielen.