 2025-10-02T08:44:29.515Z

Vereinsnachrichten

Männer mit Remis gegen Steinach

Verlinkte Inhalte

Mupperg

Nach einer klaren Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche konnten die Mupperger Herren in einem chancenreichen Spiel zweimal die Führung der Gäste egalisieren. Am Ende blieb es beim 2:2-Unentschieden.

Aufrufe: 06.10.2025, 09:03 Uhr
Toni HopfAutor