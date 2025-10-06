Männer mit Remis gegen Steinach

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach einer klaren Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche konnten die Mupperger Herren in einem chancenreichen Spiel zweimal die Führung der Gäste egalisieren. Am Ende blieb es beim 2:2-Unentschieden.