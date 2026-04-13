Männer mit deutlichem Sieg in Effelder

Bei der Kreisligareserve des SC 09 Effelder konnten unsere Männer gestern einen souveränen 5:0-Sieg einfahren. Kai Riechert und Pascal Jahn brachten unsere Mannschaft dabei früh in der ersten Hälfte in Führung. Im zweiten Durchgang erhöhten Andreas Löffler und Frank Täubert per Elfmeter. Den Schlußpunkt setzten die Gastgeber durch ein Eigentor des ehemaligen Muppergers Dmytro Karabush selbst.