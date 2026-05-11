 2026-05-06T12:44:31.715Z

Vereinsnachrichten

Männer gewinnen in Köppelsdorf

von Toni Hopf · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser

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Mupperg

Unsere Männer gewannen gestern mit 5:0 beim 1. FC Köppelsdorf. Mann des Tages war Andreas Löffler, der vier unserer Tore erzielte. Frank Täubert unterbrach die Löffler-Gala mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:0. Unsere Herren halten damit weiterhin Kontakt zur Spitzengruppe der 1. Kreisklasse.