Männer gewinnen im Wolkenrasen

Bereits am Samstag gewannen unsere Herren bei der Kreisoberligareserve der SG 1951 Sonneberg. In einer kampfbetonten Partie führten die Heinze-Schützlinge durch ein Tor von Andreas Löffler bereits zur Halbzeit mit 1:0. Im zweiten Durchgang konnten Kai Riechert und erneut Andreas Löffler das Ergebnis in die Höhe schrauben. Der Ehrentreffer der Gastgeber kam zu spät.