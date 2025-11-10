Männer gewinnen gegen die SG Heinersdorf/Neuenbau

Deutlich mit 9:0 gewannen unsere Herren gestern gegen die SG Heinersdorf/Neuenbau. Die Gäste kamen dabei mit einer extrem angespannten Personaldecke nach Mupperg und reisten mit nur 10 Spielern an. Respekt deshalb an dieser Stelle an die Gäste, die trotz dieser Umstände das Spiel durchzogen! Unsere Treffer teilten sich Florian Brückner, Paulus Andreä, Andreas Löffler (2x), Frank Täubert, Kai Riechert (2x), Oliver Pfeifer und Marcel Motschmann.