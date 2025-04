Männer gewinnen deutlich gegen Rottmar

Mit 10:2 gewannen unsere Herren gestern in Haßlach gegen den SV Rottmar/Gefell. Die frühe Führung unserer Mannschaft durch Frank Täubert und André Fritsch konnten die Gäste noch ausgleichen, doch danach zogen die Heinze-Schützlinge an und schraubten das Ergebnis in die Höhe. Kai Riechert (2x), Andreas Löffler (3x) sowie erneut Frank Täubert (2x) und Jonas Holzhauer waren die Torschützen zum deutlichen Sieg.