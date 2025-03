Männer bringen Steinach die erste Saisonniederlage bei

Am gestrigen Sonntag starteten unsere Herren ins Spieljahr 2025 und setzten dabei gleich ein fettes Ausrufezeichen. Bei der Landesklassenreserve des SV 08 Steinach gelang den Heinze-Schützlingen ein deutlicher 6:1-Auswärtssieg. Die Steinacher waren bisher das Maß aller Dinge der 1. Kreisklasse. Sie gaben in der Hinrunde keinen Punkt ab und kassierten bis dahin nur 3 Gegentreffer. Glückwunsch an unsere Jungs zu diesem tollen Auftakt.