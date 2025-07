Eine spannende Laufbahn. – Foto: Marcel Eichholz

„Männe" Rademacher – Ein Leben für den Düsseldorfer Fußball Als Spieler, Sportbeamter und Zeitzeuge hat Manfred Rademacher den Nachkriegsfußball in Düsseldorf geprägt – und bis heute Spuren hinterlassen.

Wenn heute vom Düsseldorfer Nachkriegsfußball die Rede ist, dann fällt früher oder später sein Name: Manfred „Männe“ Rademacher. Der Mann, der jetzt 90 Jahre alt wurde, hat ihn nicht nur erlebt – er hat ihn mitgestaltet. Als Spieler, als Sportbeamter, als Zeitzeuge. Und als jemand, der auch dann mittendrin war, wenn der große Applaus längst verklungen war.

Als der Krieg endete und das Leben langsam wieder in Gang kam, war Rademacher, damals fast zehn Jahre alt, im wahrsten Sinne des Wortes mit am Ball. Die Bombentrichter auf dem Platz des DSC 99 an der Windscheidstraße waren gerade notdürftig verfüllt, der Boden aschenschwarz und hart – aber es wurde wieder gespielt. Der Fußball, rau, improvisiert, war ein Stück Rückkehr zur Normalität. Für Rademacher begann hier eine Reise, die ihn ein Leben lang begleiten sollte. Nach seiner Schulzeit an der Städtischen Realschule Luisenstraße (Abschluss 1952) ging es schnell: Nur ein Jahr später rückte er aus der A-Jugend des DSC 99 in die erste Mannschaft auf. Mit dem Team feierte er 1954 und 1955 den Aufstieg in die Amateurliga – damals die höchste Klasse im unbezahlten Fußball. Rademacher stand dort an der Seite großer Namen: etwa Albert Görtz, deutscher Amateur-Nationaltorwart und Teilnehmer an den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne. Görtz galt in den Augen von Bundestrainer Sepp Herberger als ebenbürtig mit Größen wie Herkenrath, Sawitzki oder Tilkowski.

Rückkehr zum DSC 99 Doch es blieb nicht bei Görtz. Nach einem Zwischenstopp beim Lokalrivalen BV 04 kehrte „Männe“ zum DSC 99 zurück und spielte in der Altherren-Elf unter anderem mit Stanislaus „Tau“ Kobierski, der 1933 mit Fortuna Düsseldorf Deutscher Meister wurde und zwischen 1931 und 1941 insgesamt 26 Länderspiele für Deutschland bestritt. Auch Kurt Borkenhagen, der 1952 im Trikot der Nationalmannschaft in Paris auflief, war in dieser Zeit einer seiner Trainer. „Männe“ lernte von den Großen – und spielte mit ihnen.