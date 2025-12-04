Maelle Raetzo zurück zum SC Düdingen

Der SC Düdingen freut sich, die Rückkehr von Maelle Raetzo in die 1. Liga bekannt zu geben. Die 23-jährige Offensivspielerin wird ab der Winterpause wieder das Trikot der Senslerinnen tragen.

„Wir sind sehr glücklich, Maelle wieder bei uns zu haben“, sagt Lena Schneuwly, Leiterin der Frauenabteilung. „Sie bringt nicht nur fussballerische Qualität mit, sondern auch Persönlichkeit und Identifikation mit unserem Verein.“Maelle Raetzo betont, wie wichtig ihr der Fussball und die Region ist: „Ich habe das Team vermisst – die Menschen, die Atmosphäre, die Infrastruktur. Und die Rolle, die ich in Düdingen einnehmen kann, passt für mich perfekt.“ — Maelle Raetzo

Die Spielerin blickt motiviert auf die kommenden Monate und möchte ihren Teil dazu beitragen, den eingeschlagenen Weg des Teams weiter voranzutreiben. Ihr Entscheid zeigt, dass der SC Düdingen ein Umfeld bietet, in dem sich die Spielerinnen wohlfühlen und sich weiterentwickeln können.

Die Frauen des SC Düdingen befinden sich zurzeit in der Winterpause und absolvieren die Einheiten mit einem individuellen Trainingsplan. Ab dem 12. Januar wird das Teamtraining im Birchhölzli wieder aufgenommen. Vom 14.-18. Februar fährt das Team nach Mallorca in das Trainingslager. Die Freundschaftsspiele sind bereits angesetzt und versprechen eine optimale Vorbereitung auf die Rückrunde.